LR Vicenza: grande regalo da parte di TvA e Telechiara

Videomedia spa, editrice di TvA e Telechiara, si è aggiudicata in via esclusiva i diritti audiovisivi di dirette, differite e sintesi per i play off del Lanerossi Vicenza e del Padova.

Le prime gare in cui saranno impegnati i biancorossi saranno trasmesse in chiaro e in modo gratuito sul canale 13 di TvA. Un grande regalo per tutti i tifosi e telespettatori che potranno assistere ai match a partire da sabato 11 maggio.

Il messaggio di Videomedia spa: "E' un orgoglio per le nostre emittenti essere local media partner dei due club".