LR Vicenza: stagione sempre più in salita

LR Vicenza, dopo le vittorie ottenute in campionato contro Arzignano e Pro Patria e dopo il passaggio del turno in Coppa Italia, sembrava aver superato il momento difficile di stagione. A Legnago, invece, il gruppo biancorosso è sprofondato nuovamente negli abissi, soprattutto nel secondo tempo, dove la squadra ha giocato davvero male. La sconfitta in terra veronese ha riaperto quelle ferite probabilmente mai chiuse: la compagine di Diana fa fatica a carburare nel tempo, come anche a tenere un ottimo atteggiamento per più partite. Ovvio che il tecnico dovrà cercare di capire come mai la squadra cambia volto durante le gare e, come successo a Legnago, gioca un discreto primo tempo, ma poi sparisce nella ripresa.

Il mister biancorosso ha provato ad analizzare il momento: "Molto probabilmente si deve trovare una quadra maggiore e lavorare molto di più anche sui difetti che abbiamo a livello caratteriale, scegliere i giocatori che sono in questo momento più affidabili, sotto questo punto di vista, ma è quello che stiamo cercando di fare. Stiamo provando tante strade, sembra sempre che ci portino fuori e ci cadiamo di nuovo, dobbiamo farci anche un esame di coscienza sulle scelte magari, che dovremmo fare più avanti, insomma anche in un eventuale calciomercato su giocatori che effettivamente diano una sostanza più forte a questa squadra".

Ora il Vicenza è lontano dieci punti dalla vetta, dove si trovano Padova e Mantova, che dimostrano grande forza, ma che ogni tanto rallentano. Il campionato è ancora lungo e pieno di insidie per tutti, però, le sconfitte della compagine di Diana e i punti persi lungo la strada, cominciano ad essere troppi. Serve sicuramente un cambio di rotta per provare ad impensierire le squadre che sono davanti. Sabato sera al Menti arriva la Pro Sesto che ha bisogno di punti per togliersi dalle zone basse della classifica. E' la gara che può consentire al Vicenza di riprendere la propria marcia, interrotta bruscamente a Legnago.