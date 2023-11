LR Vicenza: anche in casa biancorossa è attivo il Black Friday

Anche in casa biancorossa è attivo il Black Friday con sconti del 20% sui prodotti LR Vicenza. In questi giorni e fino a domenica 26 novembre si potrà comprare sul sito lrvicenza.net/negozio/ inserendo il codice BLACKFRIDAY?.



Oppure nella giornata di sabato 25 novembre gli acquisti si potranno fare al LR Store, allo Stadio Menti, dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 23:30. La promozione non sarà valida sui prodotti già in saldo.

Un modo per avvicinare sempre più i tifosi al mondo biancorosso.