LR Vicenza: occhio alla Pro Sesto

Nonostante la Pro Sesto navighi nelle zone basse della classifica è una squadra da non sottovalutare e che nella gara del Menti, in programma sabato 25 novembre alle ore 20.45, potrebbe diventare pericolosa. La squadra di Francesco Parravicini, con la vittoria ottenuta contro l'Albinoleffe, ha rimediato il quarto risultato utile consecutivo dopo i tre pareggi contro Giana Erminio, Renate e Triestina. Nell'ultima gara il gruppo è stato trascinato dalla grande prova del capitano Tommaso Gattoni e dalle ottime giocate di Andrea Bussaglia ed Emanuele Maurizii, autori dei due gol che hanno deciso il match. Contro l'Albinoleffe, la compagine di Parravicini, ha dimostrato carattere, testa e tanto orgoglio. Il Vicenza dovrà fare molta attenzione, perchè in questo momento, la Pro Sesto è una squadra insidiosa da affrontare. Mister Diana dovrà fare a meno anche di due pedine importanti, squalificate.