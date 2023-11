LR Vicenza, Matteassi: "Avanti con Diana"

Luca Matteassi, direttore sportivo del Vicenza è intervenuto durante il programma sportivo "Rigorosamente calcio", su TvA Vicenza. Il dirigente ha parlato del clima nello spogliatoio: "La sconfitta di Legnago è stata inaspettata ed essere a dieci punti dalla prima fa male, dobbiamo stare zitti e lavorare".

Non solo, il direttore sportivo, ha parlato anche di mercato e del tecnico Diana: "Il mercato? Ci sono ancora cinque partite più la Coppa Italia e noi dobbiamo pensare a lavorare e fare più punti possibile". Diana? "Non è mai stato in discussione, non abbiamo mai parlato di esonero. Garantisco che il mister non ha mollato di un centimetro".