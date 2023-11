Arzignano Valchiampo-LR Vicenza: le probabili formazioni

Serie C

LR Vicenza

Il mister del Vicenza, per la gara sul campo dell'Arzignano Valchiampo, dovrà fare a meno di De Maio, Ierardi e Rossi, oltre a Cataldi e Pasini, assenti di lungo corso. 23 i convocati da mister Diana. Il tecnico biancorosso in difesa dovrebbe schierare dal primo minuto Sandon. Ancora qualche dubbio, invece, a centrocampo e in attacco.

Calcio d'inizo della gara alle ore 20.45.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ARZIGNANO VALCHIAMPO: (4-3-1-2): Boseggia; Gemignani, Milillo, Piana, Bernardi; Lakti, Casini, Barba; Balde; Parigi, Cazzadori. All. Bianchini

L.R. Vicenza (3-5-2): Confente; Laezza, Golemic, Sandon; Valietti, Cavion, Ronaldo, Jimenez, Costa; Pellegrini, Della Morte. All. Diana