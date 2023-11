LR Vicenza: infermeria piena e seri problemi per la gara con l'Arzignano

Brutte notizie dall'infermeria per il Vicenza in vista della gara sul campo dell'Arzignano Valchiampo, in programma venerdì 3 novembre alle ore 20.45. Il bollettino medico sulle condizioni dei giocatori attualmente indisponibili è davvero pesante.



Sebastien De Maio, ha evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro. I tempi di recupero sono stimati in circa quattro settimane.



Mario Ierardi, nel corso della rifinitura di sabato 28 ottobre, ha accusato una leggera distorsione in sovraccarico al ginocchio destro e dovrà stare fermo per circa dieci giorni. Stesso discorso anche per Fausto Rossi, che ha subito una distrazione al soleo sinistro.



Riccardo Cataldi, nel corso delle scorse settimane è stato operato per una revisione alla caviglia sinistra. Tra due settimane dovrebbe iniziare il percorso di rieducazione funzionale in campo. Nicola Pasini, invece, sta continuando il proprio percorso di cura con i trattamenti previsti per la pubalgia.

Mister Diana, dunque, ha convocato 23 calciatori e dovrà fare a meno di alcuni uomini importanti per la trasferta di Arzignano.