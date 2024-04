Alessandria-LR Vicenza: 1-0 al termine del primo tempo

Primo tempo con poche emozioni tra Alessandria e Vicenza con i padroni di casa che sbloccano la gara su calcio di rigore. Il Vicenza, già in emergenza difensiva, perde anche Fantoni per infortunio. Inizia la gara e dopo due minuti gol annullato a Ferrari per farlo in attacco. Al 21' ci prova Rossi per i padroni di casa, ma non torva la porta e poco dopo Fantoni è costretto a chiedere il cambio. Al posto del giovane difensore del Vicenza entra Lattanzio. Al 24' conclusione di Delle Monache, palla fuori. Dieci minuti dopo ci prova Greco, ma anche in questo caso la sfera esce sul fondo. Al 37' il direttore di gara concede un calcio di rigore ai padroni di casa: l'ex biancorosso Busatto trasforma, ma non esulta. Al 48' ammonito Ferrari. Non succede più nulla fino al fischio finale del primo tempo.