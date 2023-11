Arzignano Valchiampo-LR Vicenza: ancora biglietti disponibili

Il turno della 12a giornata del campionato di Serie C girone A si apre con la sfida in programma venerdì 3 novembre alle ore 20.45 tra Arzignano Valchiampo e LR Vicenza. Un derby molto sentito tra due squadre che si trovano entrambe a 16 punti in classifica. La squadra di Diana arriva dal pareggio con il Padova e non vince dal 30 settembre (3-0 all'Atalanta Under 23). L’Arzignano, invece, nell’ultimo turno è stato sconfitto dall’Albinoleffe, ma nella settimana precedente ebbe la meglio contro il Lumezzane.

Per il match in programma nella serata di domani sono disponibili ancora pochi biglietti. La società FC Arzignano Valchiampo, infatti, ha comunicato che sono a disposizione gli ultimi posti in tribuna e nel settore ospiti per assistere alla gara. L'acquisto è disponibile sul circuito Ticketone: https://www.ticketone.it/artist/arzignano-valchiampo/