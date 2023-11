Arzignano Valchiampo-LR Vicenza: i convocati di Diana

Dopo il pareggio rimediato con il Padova, il Vicenza è pronto a tornare in campo per affrontare in trasferta l'Arzignano Valchiampo, nel match valido per la 12a giornata del campionato di Serie C girone A. La gara si giocherà venerdì 3 novembre alle ore 20.45.

Mister Diana ha convocato 23 calciatori e dovrà fare a meno di Ierardi, De Maio e Rossi, oltre ai soliti Cataldi e Pasini.

ELENCO CONVOCATI

Portieri: Confente, Massolo, Siviero

Difensori: Costa, De Col, Fantoni, Golemic, Laezza, Lattanzio, Sandon, Valietti.

Centrocampisti: Cavion, Greco, Jimenez, Proia, Ronaldo, Scarsella, Talarico, Tronchin

Attaccanti: Della Morte, Ferrari, Pellegrini, Rolfini