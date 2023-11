LR Vicenza-Padova: dopo gli scontri arriva la condanna da parte del Centro di Coordinamento dei Club Biancorossi

Serie C

Il Centro di Coordinamento dei Club Biancorossi ha condannato nella maniera più assoluta gli inqualificabili e vergognosi atti di violenza accaduti al di fuori dello stadio Menti a seguito della partita Vicenza-Padova.

E' arrivato, dunque, il tanto atteso comunicato: "Ciò che è accaduto è quanto di più lontano possa esserci dai valori che il Centro supporta e promuove da sempre, quelli del tifo sano e leale, che i tifosi biancorossi hanno sempre dimostrato nel proprio stadio e in tutti gli stadi d’Italia. Ogni gesto violento compiuto in questo modo non ha nulla a che vedere con il calcio ed il tifo e va condannato fermamente e senza eccezioni. Inviamo i nostri migliori auguri di pronta guarigione a tutti quelli che sono stati feriti da questo vergognoso atto".