Novara-LR Vicenza: 2-2 con tante emozioni sul finale

Clamorosa beffa sul finale per il Vicenza, che nel secondo tempo riesce a ribaltare la gara, ma poi si fa raggiungere nell'ultima azione del match. 2-2 che serve a poco al gruppo biancorosso e che lascia tanto amaro in bocca.

In cronaca.

Dopo due minuti Proia sfiora il gol con un tocco sottomisura. Al 10' ancora il centrocampista calcia con il sinistro senza inquadrare lo specchio della porta. Al 24' Della Morte devia la palla sotto il sette, ma Desjardins compie una strepitosa parata. Al 31' alla prima azione offensiva pericolosa il Novara trova il gol del vantaggio: Di Munno serve sul secondo palo Corti, che da solo in area piccola, deposita in rete. Al 42' punizione per i padroni di casa battuta da D'Orazio, che non inquadra la porta. Non succede più nulla e il Vicenza torna negli spogliatoi sotto di un gol.

Inizia il secondo tempo e dopo tre minuti Vicenza vicino al pareggio prima con Ierardi e poi con Ferrari, che in mischia in area di rigore non trovano il tocco vincente. Al 15' altra occasione per i biancorossi, questa volta su punizione: Ronaldo calcia e Ferrari di testa manda fuori. Cinque minuti dopo tiro cross di Ierardi e per poco ancora Ferrari non arriva alla deviazione decisiva. Al 35' il Vicenza pareggia: cross di Della Morte e stacco imperioso e vincente di Ferrari. Al 43' conclusione dal limite di Tronchin che sorvola la traversa. Al 48' ancora Ferrari sfiora il gol del sorpasso con un colpo di testa su cross di Costa. Al 49' la squadra di Diana passa in vantaggio: si invertono i ruoli con il cross perfetto di Ferrari e il colpo di testa vincente di Costa. Al 51' pareggio del Novara e beffa clamorosa per il Vicenza: Scappini mette dentro in mischia il gol del 2-2. Risultato davvero amaro per come si era la gara sul finale e per le tante occasioni create dalla squadra di Diana. Altri due punti buttati al vento dal gruppo biancorosso.

IL TABELLINO

NOVARA-LR VICENZA 2-2

RETI: 31' pt. Corti (N); 35' st. Ferrari (V), 49' st. Costa (V), 51' st. Scappini (N)

NOVARA (4-3-2-1): Desjardins; Boccia, Bonaccorsi, Bertoncini, Urso; Calcagni, Ranieri, Di Munno; Donadio, D'Orazio (21' st Speranza, 40' st Bagatti); Corti (33' st Scappini). All. Gattuso



LR VICENZA (3-5-2): Confente; De Col (44' pt Ierardi), Golemic, Laezza (31' st Sandon); Talarico (20' st Rolfini), Ronaldo (31' st Costa), Jimenez, Proia (20' st Tronchin), Greco; Della Morte, Ferrari. All. Diana

ARBITRO: Mattia Ubaldi di Roma 1 (Collu, D'Ascanio; quarto ufficiale Ceriello)

NOTE: ammoniti Urso (N), Golemic (V), Ierardi (V), Talarico (V), Migliari (N). Recupero: 3' pt, 5' st. Spettatori: totali 2.845