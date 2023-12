Novara-LR Vicenza: arbitra Mattia Ubaldi

Serie C

Serie C Girone A

Squadra in casa

Squadra in casa LR Vicenza

La gara di campionato tra Novara e LR Vicenza, in programma allo stadio “Silvio Piola”, domenica 3 dicembre alle ore 14.00, sarà diretta da Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1.

Il direttore di gara non ha precedenti con le due squadre e in questa stagione ha arbitrato nove incontri, ma nessuno del girone A della Serie C. L'arbitro romano ha estratto 42 cartellini gialli e un rosso. Nella passata stagione ha diretto 19 incontri.

Per la gara Novara-LR Vicenza il signor Ubaldi sarà assistito da Francesco Collu di Oristano e Roberto D’Ascanio di Roma 2. Il quarto ufficiale sarà Emanuele Ceriello di Chiari.