Lane a Novara: only one way

Il Vicenza domani al Silvio Piola: only one way. Conta solo vincere, come, è meno importante. Ci sono stati pochi giorni per allenarsi, visto l’impegno infrasettimanale, ma non è più il tempo per guardare a queste cose.

Come ha detto Pellegrini in settimana: vincere aiuta a vincere. Specie se il vincere coincidesse con la conferma della rinascita del Loco Ferrari. Non saranno invece della partita, come previsto, né Rossi né Scarsella, con un paio di giocatori che stanno affrontando malanni di stagione. In casa Novara, stante la situazione societaria sempre più ingarbugliata, ha parlato mister Gattuso: “Affrontiamo il Vicenza che per me ha la rosa più attrezzata del girone, anzi la più forte a livello generale. Nelle ultime settimane qui vedo qualcosa di diverso e la forza dell’avversario sarà uno stimolo in più.”

Risponde subito Aimo Diana: “E’ vero che per noi sbagliare è vietato ma è altrettanto vero che ogni partita riserva insidie. Noi dobbiamo pensare a noi stessi e a non cadere in certi inciampi che ci sono costati cari in passato. Ci siamo detti tutto quello che c’era da dire e adesso deve parlare il campo. Ci dobbiamo tutti mettere alla prova di fronte ai momenti di difficoltà che ci sono in ogni partita. Diciamo che loro giocano per la salvezza e che noi dovremo affrontarli almeno con pari motivazioni rispetto ai nostri obiettivi. Ora finalmente noi riusciamo ad essere un po’ pragmatici.”

Verso la fine della conferenza stampa l’allenatore, parlando di Jimenez, si fa scappare una battuta piuttosto interessante: “Il ragazzo mi piace molto quando sta alto. Non voglio fare paragoni azzardati, però io avevo un compagno di squadra dalle grandi doti tecniche che giocava lì davanti e poi ad un certo punto è passato a centrocampo, facendo una carriera da campione.” Il riferimento ad Andrea Pirlo è evidente. Ovviamente si tratta di un’iperbole, destinata a stimolare un ragazzo che deve ancora molto migliorare il suo bagaglio di gioco. Per Novara tuttavia sembra più forti le quotazioni di Proia, almeno dall’inizio.

Continua il mister: “Scordiamoci di poter vincere facilmente, perché non sarà così. Noi metteremo sul piatto della bilancia la nostra qualità ma loro di sicuro risponderanno con carattere e determinazione. Importante è non pensare che dobbiamo passare nei primi 10 minuti, perché la partita è lunga e la si deve sfruttare tutta, come ha dimostrato la Juve ieri.”