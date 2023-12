LR Vicenza, Pellegrini: "Vincere aiuta a vincere"

L'attaccante Jacopo Pellegrini è intervenuto a "E' solo Calcio", programma del Giornale di Vicenza. Il calciatore del Vicenza ha parlato della squadra, ma anche dell'intesa con Ferrari.

Le sue parole: "Contro la Triestina abbiamo disputato una buona partita e vinto 2-0, quindi anche il risultato è stato positivo. Nonostante fosse la coppa vincere è sempre importante, anche per cercare di portare avanti una striscia di risultati. In campionato non ci sentiamo tagliati fuori e il nostro obiettivo iniziale era quello di rimanere nel gruppetto di testa e poi vedere come sarebbe finita. Non ci aspettavamo di vivere un momento difficile, ma solo andando in campo con la mentalità delle ultime partite e le nostre qualità, possiamo cambiare il trend negativo. Credo che lo stiamo già facendo, ma ovviamente non basta. Ora dobbiamo andare avanti fino alla fine e vedere come finirà. Non so dire cosa sia capitato in quell'ottobre nero, so solo che non bisogna più sbagliare da qui alla fine. Per quanto riguarda l'intesa con Ferrari, in coppa è stata la prima gara ufficiale in cui abbiamo giocato assieme e mi sono trovato bene".