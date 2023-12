Novara-LR Vicenza: i convocati di mister Diana

Il Vicenza, dopo il passaggio ai quarti di finale della Coppa Italia Serie C, è pronto per la sfida di campionato da affrontare sul campo del Novara. Il match è in programma domenica 3 dicembre alle ore 14.00. Tra i convocati di mister Diana, a differenza del match di coppa contro la Triestina, non compaiono Rossi e Scarsella.

ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Confente, Massolo, Siviero

Difensori: Costa, De Col, De Maio, Fantoni, Golemic, Ierardi, Laezza, Lattanzio, Sandon, Valietti

Centrocampisti: Cavion, Greco, Jimenez, Proia, Ronaldo, Talarico, Tronchin

Attaccanti: Della Morte, Ferrari, Pellegrini, Rolfini