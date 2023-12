Novara-LR Vicenza: 1-0 al termine del primo tempo

Termina il primo tempo al Silvio Piola con il Novara avanti 1-0 sul Vicenza, grazie alla rete realizzata da Corti. Un primo tempo dove la squadra di Diana non riesce a sfruttare le palle gol costruite e al primo affondo pericoloso dei padroni di casa subisce gol.

In cronaca.

Dopo due minuti Proia sfiora il gol con un tocco sottomisura. Al 10' ancora il centrocampista calcia con il sinistro senza inquadrare lo specchio della porta. Al 24' Della Morte devia la palla sotto il sette, ma Desjardins compie una strepitosa parata. Al 31' alla prima azione offensiva pericolosa il Novara trova il gol del vantaggio: Di Munno serve sul secondo palo Corti, che da solo in area piccola, deposita in rete. Al 42' punizione per i padroni di casa battuta da D'Orazio, che non inquadra la porta. Non succede più nulla e il Vicenza torna negli spogliatoi sotto di un gol.