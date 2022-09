Cosa fare a Vicenza e provincia questo weekend

Un nuovo weekend ricchissimo di manifestazioni interessanti nel vicentino. Di seguito vediamo quali sono gli appuntamenti da non perdere durante il fine settimana dal 9 al 10 settembre 2022. Sono molte le sagre tipiche e gli eventi, se il tempo è incerto niente paura, sono organizzati anche con spazi al coperto.

Impossibile segnalarli tutti, abbiamo selezionato quelli di maggior rilievo, qui invece troverete il programma completo.

Rievocazion storiche

La Partita a Scacchi di Marostica: da venerdì a domenica la magnifica Piazza degli Scacchi ospita e fa rivivere la vicenda della figlia del Castellano di Marostica e dei due giovani Rinaldo d’Angarano e Vieri da Vallonara che si contendono la mano della bella Lionora.

Feste

Festa dell'Uva a Bassano: domenica nel cuore del centro storico, terranno banco la Mostra concorso delle migliori uve del territorio, l’esposizione e vendita di prodotti tipici e tradizionali, con degustazioni ed incontri con i produttori locali.

Festa della Zucca a Montegaldella: questo fine settimana potrete gustare numerose specialità a base di zucca, tutto accompagnato da spettacoli, mercatino.

Festa della Ceramica a Nove: Portoni aperti alla scoperta dei segreti della terra e la magia di un'arte antica. Sabato e domenica storiche manifatture e botteghe artigianali fanno conoscere i segreti delle cotture, osservare la trasformazione dell'argilla, scoprire i materiali e ammirare le opere degli artigiani.

In montagna

Made in Malga i sapori dell'Altopiano: mercatini, degustazioni, piatti tipici, show cooking. Mostra mercato dei formaggi d’alta quota. ll frutto del latte è il filo conduttore di due fine settimana da trascorrere nelle vie di Asiago all'insegna del gusto, dei sapori autentici, con le persone di montagna che a fine stagione scendono dagli alpeggi per portare i loro prodotti a tutti.

Cima XII: escursione sul tetto dell’Altopiano di Asiago: attraverso bellissimi ed inediti sentieri, si cammina lungo l'Altavia 11 fino a raggiungere la cresta.

Le sagre di questo week end

Antica Fiera Del Soco a Grisignano fino al 15 Settembre: 10 chilometri di esposizione, 650 stand, tanti banchetti e capannoni dove mangiare succulente grigliate, salsicce, braciole, ma anche trippe e folpetti, i bambini una volta non vedevano l’ora di passare dai banchi dei dolciumi per prendere le patate americane e il cartoccio delle spumigliette e dei croccantini dolci che chiamavano sagra. E le damigiane di vino dove bere a volontà, e che contribuivano a fare festa.

Sagra a Molina di Malo: specialità spiedo di quaglie. Tantissimi piatti tipici fatti come da tradizione.

Sagra di Sant'Andrea in Festa: fino all'11 settembre nel quartiere di Vicenza si forneranno molte specialità culinarie, tra cui la "Trota di Sant'Andrea" alla griglia o fritta e i canederli.

Sagra del Baccalà a Tavernelle, 5 giorni di festa legati dal filo conduttore di uno dei piatti principe della tradizione culinaria vicentina, il Baccalà

Festa di Santa Libera a Malo. Famosa questa sagra per il ricco stand gastronomico: gargati al ragù, spiedo, frittola, ma la specialità che tutti vengono qui a gustare è lo spiedo di quaglie.

Sagra Madonna di Settembre a Pojana Maggiore con Festa della birra artigianale, un tradizionale appuntamento con musica giovane, ballo liscio e il rinomato menù tipico.

In città

Mercato Antiquariato Collezionismo & Vintage: domenica in centro a Vicenza una passeggiata tra oggetti artistici, cartoline, manufatti in ceramica, in vetro, stampe, accessori per lui e per lei, mobili antichi e di modernariato.

Vicenza oro fuori fiera, tanti eventi in centro questo fine settimana.

Luna park a Campo Marzo per la Festa dei Oto, sono arrivate le giostre, ben 56 attrazioni e la ruota panoramica.

Gallerie d’Italia: ‘Non si farà mai più tal viaggio’, in mostra Pigafetta e la prima navigazione attorno al mondo.

Vicenza in lirica: un programma all'insegna del genio di Mozart. Musica eccelsa nella straordinaria bellezza del Teatro Olimpico.