Sagra di Sant'Andrea in Festa a Vicenza: specialità trota e canederli

Dal 2 al 11 settembre è in programma la Sagra di Sant'Andrea in Festa a Vicenza nei pressi della Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo in via Pizzoccaro 49 con musica, spettacoli, pesca di beneficenza e degustazioni nello stand gastronomico aperto ogni sera dalle 19 alle 22. Specialità culinaria: "Trota di Sant'Andrea" alla griglia o fritta.

MENU': bigoli - pasticcio - canederli - costine - salsicce - braciole di maiale - tris di grigliata - trippe - goulash - fegato ai ferri - "Trota di Sant'Andrea" - piatto tirolese - dolci artigianali - crauti - fagioli - patatine fritte - polenta / Bibite: aranciata - coca cola - acqua minerale/naturale - vini (rabosello - prosecco - cabernet) - birre alla spina in tank (bionda o rossa).

La manifestazione è a cura della Chiesa Parrocchiale di Sant'Andrea.