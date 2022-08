Made in Malga i sapori dell'Altopiano: mercatini, degustazioni, piatti tipici, show cooking, birre di montagna

Mostra mercato dei formaggi e dei prodotti dell'alpeggio, per conoscere il gusto d’alta quota. ll formaggio è il filo conduttore di due fine settimana da trascorrere nelle vie di Asiago all'insegna del gusto, dei sapori autentici, con le persone di montagna che a fine stagione scendono dagli alpeggi per portare i loro formaggi a tutti.

Ad Asiago nei weekend del 2-3-4 e 9-10-11 Settembre 2022 apre la 10a edizione di Made in Malga.

Nei fine settimana i negozi, enoteche e hotel di Asiago ospitano degustazioni dei migliori formaggi montani italiani. In programma anche laboratori, masterclass, aperitivi, assaggi e degustazioni guidate con l’abbinamento di vini e birre artigianali offrono a tutti gli appassionati l’occasione di conoscere questi prodotti tipici. Non mancheranno eventi a tema come laboratori per grandi e bambini.

L’evento prevede la presenza dei più importanti produttori, distributori, chef, giornalisti e di un vasto numero di appassionati.

Da venerdì Made in Malga offrirà ai visitatori una quantità sorprendente di occasioni per trascorrere giornate intense all’insegna dei sapori della montagna: dalla mostra mercato dei produttori ai laboratori con formaggi, vini e birre artigianali; dai laboratori dell’Artigiano alle escursioni sulle montagne dell’Altopiano di Asiago 7 Comuni, dagli incontri culturali alle proiezioni di film a tema.

Avrà luogo nel centro storico di Asiago con assaggi, degustazioni ed incontri nei negozi, bar, ristoranti ed hotel della città. I banchi dei produttori saranno distribuiti in un percorso gastronomico tra vie e piazze.

MADE IN MALGA 2022

Ogni negozio, boutique, bar, wine bar e ristorante che fanno parte del Circuito "Made in Malga" ospiterà un produttore con le sue specialità. Il programma dei due weekend di quest'anno offre tanti spunti, per salire fino al capoluogo dell'altopiano vicentino: intanto la mostra mercato con centinaia di espositori che riempiono il piccolo centro di Asiago; quindi degustazioni guidate; laboratori dell'artigiano; escursioni verso le malghe locali, la musica in Piazza Carli ; l'Osteria di montagna, le visite all'Osservatorio astrofisico, la proiezioni di film sul tema della montagna.

Programma

Da Venerdì 2 settembre a domenica 11 settembre - nelle vie del Centro

Mostra Mercato dei formaggi e prodotti della montagna

Laboratori con i formaggi, la birra e il vino d’alta quota

Bistrot di montagna: degustazione di formaggio Asiago DOP – Vini e Birre di montagna – Arrosticini e carne di pecora

Escursioni in malga: nei giorni della manifestazione le Associazioni dell’Altopiano organizzano escursioni storico-naturalistico nelle malghe dell’Altopiano. Passo dopo passo, si scopriranno tesori, colori e sapori di queste montagne a cavallo tra Veneto e Trentino

Proiezioni film di montagna

Cene a tema nei ristoranti dell’Altopiano dei Sette Comuni

Visite all’Osservatorio Astrofisico

Inno all’Altopiano

Orari Mostra Mercato

1° week end

Venerdì 2 settembre ’22 dalle 10:30 alle 19:00

Sabato 3 settembre ’22 dalle 09:30 alle 19:00

Domenica 4 settembre ’22 dalle 09:30 alle 19:00

2° week end

Venerdì 9 settembre ’22 dalle 10:30 alle 19:00

Sabato 10 settembre ’22 dalle 09:30 alle 19:00

Domenica 11 settembre ’22 dalle 09:30 alle19:00

Masterclass - Degustazioni guidate formaggio e vino di montagna

Sabato 3 Settembre ’22 ore 14.00 Eccellenze casearie delle Alpi italiane e le confetture di montagna

Sabato 3 Settembre ’22 ore 16:30 Show cooking con il formaggio Asiago DOP

Domenica 4 Settembre ’22 ore 11:00 Formaggi caprini di montagna e i vini della Valtellina di Nino Negri

Domenica 4 Settembre ’22 ore 14:00 Formaggi francesi d’alta quota e Trentodoc, le bollicine italiane di montagna

Domenica 4 Settembre ’22 ore 16:30 Parmigiano Reggiano e vini “Orange” della Georgia

Sabato 10 Settembre ‘22 ore 14.00 Formaggi a latte crudo di montagna e vini dell’Etna

Sabato 10 Settembre ‘22 ore 16.30 Show cooking con il formaggio Asiago DOP

Domenica 11 Settembre ’12 ore 11:00 Parmigiano Reggiano e vini estremi italiani

Domenica 11 Settembre ‘22 ore 14.00 Formaggi e vini dell’Alto Adige

Domenica 11 Settembre ’12 ore 16:30 Formaggi e vini della Valle d’Aosta

Le degustazioni Masterclass si svolgono presso Hotel Paradiso Via Monte Val Bella n. 33. La durata è di 60 minuti.

Made in Malga si conferma così appuntamento imprescindibile per la valorizzazione del territorio, la promozione delle sue specialità e la diffusione della cultura della qualità e delle tradizioni antiche che ogni anno si rinnovano. L’Altopiano di Asiago, teatro di spettacolare bellezza, richiama da sempre gli appassionati dell’arte casearia e rappresenta un’importante realtà produttiva per l’intera Europa, con oltre ottanta malghe distribuite sulle montagne dei Sette Comuni, molte delle quali producono formaggio in quota e altre che conferiscono il latte per la produzione del Formaggio Asiago DOP

Made in Malga è una manifestazione per degustare tutti i prodotti tipici delll'Altopiano, delle malghe e non solo, un appuntamento fisso per gli amanti del gusto e dei sapori della montagna.

Programma completo: https://www.madeinmalga.it/