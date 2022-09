Domenica a Vicenza: Mercato Antiquariato Collezionismo & Vintage

Domenica a Vicenza si rinnova l'appuntamento con Non ho l'età - Mercato Antiquariato Collezionismo & Vintage, l'esposizione torna come di consueto, in tutte le piazze e vie del centro di Vicenza.

Domenica 11 Settembre 2022 i numerosi visitatori troveranno gli stand in:

CONTRA' GARIBALDI (ex PIAZZA DELLE POSTE)

PIAZZA DUOMO

PIAZZA CASTELLO

PIAZZALE DE GASPERI

VIALE ROMA (di fronte alla stazione treni)

PIAZZA DEI SIGNORI & PIAZZETTA PALLADIO (solo per questa edizione non sono disponibili per evento contingente)

La mostra mercato, organizzata da Non ho l’età con l’assessorato alle attività produttive del Comune di Vicenza, presenterà una selezione di oggetti antichi e vintage: cartoline, manufatti in ceramica, in vetro, stampe, accessori per lui e per lei, mobili antichi e di modernariato. Un mercato dell’antiquariato, del collezionismo e vintage che unisce il fascino della città di Vicenza con la scoperta di oggetti che non hanno età ma solo storie da raccontare! Arredi antichi e del Novecento, pezzi da collezione, vinili ed accessori vintage… e poi eventi musicali ed approfondimenti culturali e l’accoglienza degli esercenti della città! Ogni seconda domenica del mese.