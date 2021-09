Festa della Ceramica di Nove e Portoni Aperti 2021

Durante Portoni aperti Nove si anima con eventi, mostre, spettacoli e convegni, street food: un fine settimana dove la ceramica è protagonista, alla scoperta dei segreti della terra e la magia di un'arte antica. Per l'occasione storiche manifatture e botteghe artigianali novesi aprono le loro porte per permettere al pubblico di conoscere i segreti delle cotture, osservare la trasformazione dell'argilla, scoprire i materiali e ammirare le opere degli artigiani. Quattro giorni dedicati a mostre che spaziano dalla ceramica d'autore alla creatività millenaria della ceramica, dalle opere della Real Fabbrica di Capodimonte a sperimentazioni contemporanee, ma anche workshop, convegni e laboratori.

Programma 2021

MARTEDÌ 7 SETTEMBRE FUORI PORTONI

21.00 Sala Pio X. Ceramica Film Festival, promosso da Cineforum Idea in collaborazione con A&D Artigianato e Design

GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE ANTEPRIMA

18.00 Manifattura Barettoni. Conversazioni in Barchessa. “Un passato prossimo: la storia e il futuro della ceramica”, relatore prof. Dott. Giovanni Favero, Università Ca’ Foscari. A cura dell’Ass. Nove Terra di Ceramica.

VENERDÌ 10 SETTEMBRE 18.00 Apertura Portoni

20.00 Piazza de Fabris. CERIMONIA UFFICIALE DI APERTURA DELLA 24^ FESTA DELLA CERAMICA

Inaugurazione Parete Manifesto a cura dell’Associazione Nove Terra di Ceramica.

21.00 Piazza de Fabris. Concerto “Canzoni italiane scomposte e … ricomposte” di Luca Pegoraro, Marcello Grandesso, Michael Sandonà.

SABATO 11 SETTEMBRE 10.00 Apertura Portoni

10.00 Museo Civico della Ceramica. Inaugurazione mostra “A noi Cleto piace così. Stylnove interpreta con la ceramica l’eclettismo del maestro Cleto Munari.”

11.00 Palazzo Baccin. Inaugurazione mostra promossa da Confartigianato: “Una Coppa Insieme”.

11.00 Palazzo Baccin. Inaugurazione mostra della rassegna di arti visive “Elysie” a cura di Eleonora Ambrosini, Anna Lazzari, Ilaria Zampieri. Nell’ambito del progetto Comunità Cultura Patrimonio – Fondazione Cariverona

12.00 Mulino Bortoli già Antonibon. Inaugurazione mostra “Al di là di …” di Stefano Bertoncello Collanega e Monika Grycko a cura di Nove Terra di Ceramica.

12.00 Museo Civico della Ceramica. Visita guidata alla mostra.

16.00 -17.30 Piazza De Fabris. Visite guidate al Museo Diffuso di Nove. (16.00 in inglese)

16-17-18.00 Liceo Artistico De Fabris. Visite guidate al Museo del Liceo Artistico De Fabris.

A cura di: Liceo Artistico De Fabris, Enaip, Wall Street English.

16.30 Sala De Fabris. Spettacolo teatrale “La Gentilezza e l’Oro” di Slowmachine. Prima Nazionale, coproduzione Operaestate Festival Veneto. Nell’ambito del progetto Comunità Cultura Patrimonio – Fondazione Cariverona.

17.30 Ceramic Pavilion, Le Nove hotel. Talk: “Ceramica Arte Libera”. Con F. Ardini, C. Camoni, POL Polloniato, A. Scodro. C. Pegoraro (Bottega Nove), M. Zaminato (Ae T Italia). Coordinano: Irene Biolchini e Emanuel Lancerini.

18.00 Manifattura Barettoni. Intrattenimento musicale della band di Luigianna

18.30 Arredi Vintage Industriali. Inaugurazione mostra “Amor Gentile” a cura di Lampi Creativi, con opere di: F. Guerra, A. Guerri, M. Pachon Rodriguez, B. S. Piva, F. Taramasco.

20.30 Piazza De Fabris. Parata/performance del progetto Zoographer, nell’ambito della rassegna di arti visive “Elysie”.

Dalle 21.30 Area Fuochi.

“CERAMICOSCOPIO” cottura ceramica sperimentale.

“Forno dell’Unione delle Fornaci della Terracotta di Samminiatello”.

DOMENICA 12 SETTEMBRE 10.00 Apertura Portoni

09.30 Piazza De Fabris. Premiazione Premio Portoni.

10-11-12.00 Liceo Artistico De Fabris. Visite guidate al Museo del Liceo Artistico De Fabris.

10-11-12.00 Piazza De Fabris. Laboratorio di decorazione ceramica per bambini in inglese, a cura di Wall Street English.

10.30 Piazza De Fabris. Premiazione VI Edizione Premio Irene Larcher Fogazzaro per il decoro ceramico.

11.00 Museo Civico della Ceramica. Visita guidata alla mostra.

11.00 – 16.30 Sala De Fabris. Spettacolo teatrale “La Gentilezza e l’Oro” di Slowmachine. Repliche.

15.30 Museo Civico della Ceramica. Visita guidata alla mostra.

16-17-18.00 Liceo Artistico De Fabris. Visite guidate al Museo del Liceo Artistico De Fabris.

16.00 -17.30 Piazza De Fabris. Visite guidate al Museo Diffuso di Nove.

17.30 Piazza De Fabris. Presentazione libro fotografico “Artisti Uno” di Bassiano Zonta. Con I. Costenaro, R. Campana, A. Zaltron.

18.00 Manifattura Barettoni. Intrattenimento musicale della band di Luigianna

18.30 Estrazione Pissotta a cura della Pro Loco di Nove.

20.30 Piazza De Fabris. Cerimonia di chiusura con gli espositori e “Concerto Sotto le Stelle” del Corpo Bandistico Novese.

SABATO 11 e DOMENICA 12 SETTEMBRE

Ore 10.00-11-12 e 15.00-16-17-18 “L’isola di Creta”: laboratori didattici di decorazione ceramica per bambini in piazza De Fabris.

DURANTE I TRE GIORNI DI PORTONI APERTI

I Tornianti e i Terracottai di Samminiatello si esibiranno in dimostrazioni della loro arte dal vivo.

Durante gli orari della Festa “Ciotole Cuore di Nove”, stand benefico per la vendita dell’edizione limitata delle ciotole a forma di cuore. Sarà garantita la presenza di street food.