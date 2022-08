Prezzo non disponibile

Luna park a Campo Marzo per la Festa dei Oto, da venerdì 26 agosto a domenica 18 settembre. Verrà inaugurato venerdì 26 agosto alle 20 il luna park a Campo Marzo che, come da tradizione, allieterà le giornate di grandi e bambini in occasione della Festa dei Oto.

Le prime attrazioni sono arrivate lunedì 22 agosto e raggiungeranno il numero complessivo di 56 a cui si aggiungono 5 banchi alimentari. Rispetto al 2021 ci saranno 13 attrazioni in più con 9 novità tra cui la ruota panoramica e le giostre Break dance e Hammer.

Inaugurazione venerdì 26 agosto alle 20 con la distribuzione di 50 mila coupon sconto da 1 euro

Le giostre saranno aperte da venerdì 26 agosto a domenica 18 settembre, dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 23 e il venerdì dalle 15 alle 24. Il sabato e i festivi l’apertura è prevista dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 24.

Nella serata del 7 settembre, durante la veglia al Santuario di Monte Berico, le giostre funzioneranno ma gli impianti sonori dovranno rimanere spenti dalle 20.

L’1 e il 5 settembre tutte le attrazioni saranno gratuite per le persone con disabilità. Verranno proposti eventi e promozioni a sorpresa. Per informazioni consultare il sito festadeioto.com e i relativi social.