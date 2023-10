Triestina-LR Vicenza: oggi verrà comunicato l'orario di inizio prevendita per i tifosi biancorossi

La società Triestina ha comunicato che l’orario di inizio della prevendita per il settore ospiti per la gara Triestina-LR Vicenza, in programma venerdì 20 ottobre alle ore 20.45, allo stadio “Nereo Rocco”, verrà comunicato nella giornata di oggi, in seguito alla riunione GOS, prevista alle ore 10.30. La prevendita sarà attiva nel circuito DIY Ticket, online sul sito https://www.diyticket.it/events/Sport/12690/triestina-lrvicenza.

I tifosi biancorossi potranno acquistare i biglietti per il settore ospiti (4.000 tagliandi a disposizione), sino alle ore 19:00 di giovedì 19 ottobre. Settore ospiti: intero € 10,00 più diritti di prevendita; ridotto € 8,00 più diritti di prevendita (ridotto per over 65, donne e under 14). Il giorno della gara le biglietterie dello stadio rimarranno chiuse e pertanto non sarà possibile acquistare alcun tagliando.