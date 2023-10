Triestina-LR Vicenza: la gara si disputerà al Nereo Rocco

Nelle ultime ore sembrava prendere forma l'idea di disputare la gara Triestina-LR Vicenza, in programma venerdì 20 ottobre alle ore 20:45, a porte chiuse a Fontanafredda, a causa delle pessime condizioni dello stadio Rocco. Oggi, invece, con un comunicato stampa, la società di casa ha fatto sapere che il match si giocherà regolarmente al Nereo Rocco di Trieste.

Queste le dichiarazione del Presidente della squadra locale Ben Rosenzweig: “Dopo aver sollecitato in maniera completa e tempestiva tutti gli enti governativi, per disputare la gara in siti alternativi in ??grado di fornire una maggior stabilità del terreno di gioco, al club non è stata data altra scelta se non quella di giocare al “Nereo Rocco”. La Triestina, dunque, continua a credere che il terreno del “Nereo Rocco” non sia ancora in condizioni sufficientemente idonee per ospitare competizioni di calcio a livello professionistico”.



I biglietti saranno in vendita a partire dalle 17:00 di oggi, martedì 17 ottobre. Per la tifoseria alabardata saranno disponibili le sedi fisiche della sede societaria, del Centro Coordinamento Triestina Club e del Triestina Fan Club Bar Capriccio oltre alla prevendita online, attraverso il circuito di vendita DIY Ticket.



Per i sostenitori ospiti la prevendita sarà attiva da domani, sempre attraverso il circuito di vendita DIY Ticket, non appena arriverà il nulla osta dalle autorità competenti.