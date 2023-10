Lane: perseverare...diabolicum

Arrivano i primi sonori fischi da un pubblico che sin lì non aveva lesinato il suo incoraggiamento alla squadra. Il patron Renzo Rosso, visibilmente deluso, lascia anzitempo il Menti e non vede l’ultima rete. Spettatori 8.207 di cui ospiti: 0.

LE PAGELLE DEL “BAFFO”

CONFENTE 5: al 50’ si oppone al pallonetto di Tremolada. Ma stavolta non brilla certo coma in altre occasioni. L’undici brianzolo tira in porta tre volte e ne segna due. E c’è qualche sua responsabilità in entrambi casi.

IERARDI 5,5: finisce ancora una volta nel taccuino arbitrale e stavolta dovrà saltare la trasferta di Trieste. Per il resto un tiro alle stelle al 7’ e l’impressione che ma migliore condizione sia ancora lungi dall’arrivare. Corresponsabile nel pasticcio che porta alla punizione fatale.

GOLEMIC 6: ammonizione evitabile. Ancora una buona prestazione: chiusura efficace al 25’ e salvataggio al 49’ e grazia il Vicenza su un gol quasi fatto. Nel complesso si guadagna ancora la pagnotta.

(SCARSELLA) 6+: al 95’ trova la zampata giusta per battere Fallani. Pochi minuti prima, all’80’ e all’88’ non era stato preciso. Ma in un quarto d’ora che cosa chiedergli di più?

LAEZZA 6,5: ci prova subito in apertura di match con un tiro, parato. Là dietro combatte gagliardamente su ogni pallone e quando può cerca anche di dare una mano in avanti. Positiva la sua prestazione.

VALIETTI 5: il mister aveva detto di averlo visto bene in settimana. Beato lui… Perché in campo è un’altra musica. Non commette errori fatali ma macina senza brillare più di un’ora di ordinaria amministrazione, senza giocate decisive.

(DE COL) 5-: viene chiamato in campo ma francamente nessuno se ne accorge.

CAVION 6: calcia dalla distanza ma il portiere devia sul fondo al 12’. Un errore di misura al 19’. Parata la sua conclusione al 73’. Non è un regista e non gli si può chiedere di fare il direttore d’orchestra. Si batte con gagliardia a caccia di palloni e per fermare le ripartenze (scarse) del Renate.

PROIA 5: cartellino lampo al 5’ per fallo su Tremolada. Al 23’ avrebbe un pallone buono per la botta al volo ma non lo sfrutta. Dalla sua anche un tiro da lontano al 22’. Erroraccio al 22’ e giocata sporca al 51’. Ci si aspettava potesse fare il vice Della Morte ma la speranza si è rivelata presto vana. Un bel passo indietro…

(RONALDO) 5/6: ci prova su punizione al 92’ ma la traiettoria esce di poco. Stavolta non gli si può imputare la prova opaca del Lane. Ma non si può non rilevare che mentre i calci da fermo degli avversari fanno male, i suoi, sin qui, non portano vantaggi ai biancorossi.

GRECO 5/6: tenta la deviazione al 31’ ma gli va sopra il montante. Bella progressione al 36’. Una palla persa al 43’. Si dà abbastanza da fare, senza incantare. Ve detto però che quando esce non se ne trae evidente beneficio. Forse poteva rientrare qualcun altro…

(JIMENEZ) 5,5: si impegna nel dare velocità e profondità alla manovra, ma i risultati non sono pari alle aspettative.

COSTA 6-: mette in mezzo molti palloni, tuttavia anche per lui la prova è meno brillante del consueto. L’accelerazione sulla fascia a volte gli riesce, più spesso no. Ma non può essere sempre gloria…

ROLFINI 5,5: colpo di testa fuori al 65’. Corre molto, cerca di pressare alto. La volontà non gli manca. Però fa il solletico alla retroguardia ospite. E quando manca il bomber di Rosario dovrebbe essere lui a prendere in mano la prima linea. Che invece è il reparto più sotto processo.

PELLEGRINI 5-: tiro senza pretese al 9’ e zuccata anestetica al 13’. Per il resto poco o nulla. Per l’ex della Regia ancora un’occasione non sfruttata. Non salta mai l’uomo e non è protagonista di tentativi pericolosi. La sua strada è ancora tutta in salita.

(FERRARI) 5/6: entra per dar corpo alla riscossa ma all’82’ su un traversone ghiotto non riesce a piazzare la zampata del Loco. Non stava bene. Come chiedergli di più?

All. DIANA 5: aveva annunciato cambiamenti e in effetti cerca di mischiare il mazzo. Ma la squadra da un paio di settimane è in piena involuzione e lo tradisce. Non sembra tanto questione di individualità quanto piuttosto di atteggiamento. Questo Vicenza appare un po’ presuntuoso e gioca convinto che alla fine riuscirà a mettere sotto gli avversari con la forza delle Figurina Panini. Ma non è così. Né in A, né in B e nemmeno in C. A Vercelli e oggi al Menti agli avversari è bastato mettere sul green modestia, grinta e idee chiare, per mettere in crisi la cosiddetta corazzata del campionato. E il pubblico inizia a perdere la pazienza. Sarà bene sfruttare la settimana terribile per raccogliere punti pesanti e accontentare la piazza. Altrimenti la salita potrebbe diventare un sesto grado superiore.