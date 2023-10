LR Vicenza-Renate: finito il primo tempo al Menti

Finisce 0-0 il primo tempo al Menti tra LR Vicenza e Renate, match valido per l'ottava giornata del campionato di Serie C Now giroine A.

Nei primi minuti la squadra di Diana spinge con due tiri ravvicinati: prima Cavion e poi Pellegrini costringono all'intervento Fallani, che para in modo sicuro. Al 12' Cavion impegna l'estremo difensore ospite da fuori, il portiere mette in agolo. Poco dopo Pellegrini gira di testa con palla che esce di pochissimo. Al 29' cross di Cavion per Greco che calcia al volo e manda alto. Dopo questa azione non succede più nulla