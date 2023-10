LR Vicenza-Renate: al Menti finisce 1-2 per gli ospiti

Secondo ko di fila per il Vicenza dopo quello con la Pro Vercelli e primo tra le mura amiche. Al Menti finisce 1-2 per il Renate. A Cronaca. Nei primi minuti la squadra di Diana spinge con due tiri ravvicinati: prima Cavion e poi Pellegrini costringono all'intervento Fallani, che para in modo sicuro. Al 12' ancora Cavion impegna l'estremo difensore ospite da fuori, il portiere mette in agolo. Poco dopo Pellegrini gira di testa con palla che esce di pochissimo. Al 29' cross di Cavion per Greco che calcia al volo e manda alto. Nel primo tempo non succede più nulla di rilevante. Inizia la ripresa ed al 4' Renate va vicino al gol con Tremolada solo davanti a Confente: strepitoso intervento in chiusura di Golemic. Al 19' Pellegrini non trova la porta davvero per poco sul servizio di Valietti. Al 27' ospiti in vantaggio: punizione dai 25 metri di Sorrentino e palla che non lascia scampo a Confente. Al 35' Scarsella ci prova di testa, ma la palla va sul fondo. Tre minuti dopo raddoppio del Renate: Rolando lascia partire un sinistro a fil di palo su cui Confente non può nulla. Al 39' Ferrari ci prova da pochi metri dalla porta, ma Fallani si salva. Subito dopo Scarsella calcia fuori un rigore in movimento. Al 47' Ronaldo su punizione mette fuori di poco. In pieno recupero il Vicenza accorcia le distanze: Ferrari di testa mette sulla traversa, sulla respinta Scarsella mette dentro. Finisce poco dopo con la vittoria del Renate che sbanca il Menti 1-2.





IL TABELLINO

LR VICENZA-RENATE 1-2

RETI: 27' st Sorrentino (D), 38' st Rolando (D), 50' st Scarsella (V)

VICENZA (3-4-1-2): Confente; Ierardi, Golemic (31' st Scarsella), Laezza; Valietti (23' st De Col), Cavion, Greco (14' st Jimenez), Costa; Proia (14'st Ronaldo); Rolfini, Pellegrini (23' st Ferrari). All. Diana.

RENATE (4-3-3): Fallani; Amadio (35' st Gasperi), Mondonico (37' st Iacovo), Auriletto, Possenti; Garetto (21'st Bosisio), Esposito, Currarino; Rolando, Sorrentino (37' st Alcibiade), Tremolada . All. Pavanel.

ARBITRO : Mirabella di Napoli