Diana: giusto prendersi le responsabilità

Una lunga attesa dopo Vicenza-Renate. Più veloce a presentarsi, mister Provedel, che trasuda felicità da tutti i pori. “Serviva la partita perfetta e l’abbiamo fatta. La squadra è stata compatta e non è mai mancato lo spirito giusto. Eravamo certi di fare la prestazione ma il risultato è andato persino oltre le aspettative.”

Per parlare con Aimo Diana, invece, è stato necessario attendere quasi un’ora: “Sono molto, molto dispiaciuto. Si tratta di una sconfitta inaspettata ma è un momento nel quale facciamo errori e li paghiamo sempre a caro prezzo. Ora dobbiamo fare quadrato e contare solo su noi stessi, perché è logico il trovarsi sotto attacco da parte dell’ambiente. Per questo vengo qui a prendermi le mie responsabilità. Nel primo tempo abbiamo fatto anche buone cose ma in questa situazione è meglio starsene zitti e pensare solo a venerdì, per riportarci in situazione migliore. Sul piano dell’impegno non ho nulla da rimproverare ai miei ma certo bisogna riconoscere i nostri sbagli, sia nel primo che nel secondo gol, che pure è stata una prodezza. Loro sono stati bravi ma fatemi dire che un po’ ce la siamo cercata noi e poi è subentrata una certa insicurezza. In certi frangenti poi, è emersa un po’ di sufficienza, come se fossimo sicuri di raddrizzare la partita. Ma niente alibi. Siamo una squadra molto forte, assai competitiva ma i risultati non arrivano automaticamente. Dobbiamo fare meglio e imparare ad indirizzare le partite dove vogliamo noi e non dove vogliono gli altri. Torno a dire che ci dispiace molto, soprattutto per chi paga il biglietto e ha diritto di vedere altri spettacoli. Giusti i fischi che ci siamo presi: siamo stati costruiti per vincere e questo vuole la gente, giustamente. Abbiamo ora davanti tre partite, due delle quali con avversari fortissimi. Ma tutti diventano forti se sei tu a non essere all’altezza.”