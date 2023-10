Triestina-LR Vicenza: i tifosi biancorossi non lasciano sola la squadra

Il nono turno di Serie C girone A si apre con il derby del Triveneto Triestina-LR Vicenza, in programma venerdì 20 ottobre alle ore 20.45.

I tifosi della compagine biancorossa, nonostante le due recenti sconfitte consecutive, non mollano la squadra e saranno presenti al Nereo Rocco in 1131.

Intanto la società Triestina informa che in seguito alla riunione del Gruppo Operativo Sicurezza in vista della partita, a partire dalle ore 17:00 di domani l’uscita ‘Via Valmaura’ della GVT (Grande Viabilità Triestina) sarà presidiata dalle Forze dell’Ordine e riservata esclusivamente alla tifoseria ospite.

I sostenitori del Vicenza potranno raggiungere l’impianto attraverso via Valmaura con successivo utilizzo della suddetta via per il posteggio dei mezzi privati. I pullman potranno stazionare nell’area parcheggio predisposta per gli ospiti all’interno del perimetro dello stadio.