Triestina-LR Vicenza: aperta la prevendita

Dopo la riunione del GOS, che si è svolta in mattinata, la società Triestina ha comunicato che è attiva la prevendita per il settore ospiti per la gara Triestina-LR Vicenza, in programma venerdì 20 ottobre alle ore 20.45, allo stadio “Nereo Rocco”.

La prevendita sarà attiva nel circuito DIY Ticket, online sul sito https://www.diyticket.it/events/Sport/12690/triestina-lrvicenza

I tifosi biancorossi potranno acquistare i biglietti per il settore ospiti (4.000 tagliandi a disposizione), sino alle ore 19:00 di giovedì 19 ottobre.

Settore ospiti: intero € 10,00 più diritti di prevendita; ridotto € 8,00 più diritti di prevendita (ridotto per over 65, donne e under 14)



Il giorno della gara le biglietterie dello stadio rimarranno chiuse e pertanto non sarà possibile acquistare alcun tagliando.