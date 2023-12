Trento-LR Vicenza: l'arbitro sarà Ermes Fabrizio Cavaliere sul quale aleggia un episodio curioso

La gara della 18a giornata del campionato di Serie C Trento-LR Vicenza, in programma domenica 17 dicembre alle ore 14.00, sarà arbitrata da Ermes Fabrizio Cavaliere della sezione di Paola (Ba). Il direttore di gara calabrese non ha precedenti con le due squadre e in questa stagione ha arbitrato sette incontri, nessuno del Girone A della Serie C e questa sarà dunque la sua prima apparizione. L'arbitro pugliese ha il cartellino facile, infatti, ha già estratto 48 cartellini gialli e quattro rossi.

Gli assistenti del direttore di gara saranno Marco Croce di Nocera Inferiore e Markiyan Voytyuk di Ancona. Quarto ufficiale Alessandro Pizzi di Bergamo.

EPISODIO CURIOSO AVVENUTO IL 24 SETTEMBRE 2023

Durante l'intervallo di Avellino-Monopoli, Ermes Fabrizio Cavaliere, si è reso protagonista di uno strano siparietto con l'attaccante dei padroni di casa Cosimo Patierno. Il direttore di gara si è avvicinato al calciatore per incoraggiarlo: "Bomber, stai tranquillo – sei forte e prima o poi farai gol. Anzi, per me lo farai già oggi e se succede, mi regali la maglietta". L'attaccante nella ripresa ha siglato una doppietta e ha mantenuto la promessa regalando la maglietta al direttore di gara. Un episodio che difficilmente si vede sui campi di calcio, ma che ad Avellino è successo. In conferenza stampa Patierno ha commentato così: "Gli ho regalato la maglia perché le promesse sono promesse".