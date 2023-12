Coppa Italia Serie C LR Vicenza-Rimini: 4-5 ai rigori, decisivo l'errore di Ronaldo

Dopo aver detto addio al sogno promozione diretta, il Vicenza cade anche in Coppa Italia contro il Rimini e saluta la competizione. La squadra ospite vince ai rigori grazie all'errore decisivo di Ronaldo e si qualifica per le semifinali.

In cronaca.

Al 9' Vicenza in attacco: Greco mette in mezzo all'area di rigore di prima intenzione, ma il Rimini si rifugia in corner. Al 15' prima occasione per gli ospiti con Lamesta, ma Confente blocca senza problemi. Cinque minuti dopo ci prova Della Morte dalla distanza, ma la palla esce sul fondo. Al 21' tiro debole di Langella per il Rimini, para Confente. Al 27' botta di Cavion dalla distanza, ma la sfera termina alta oltre la traversa. Non succede più nulla e il primo tempo termina sullo 0-0. Da segnalare le due ammonizioni a De Maio e Cavion. Fra poco la ripresa e in caso di ulteriore parità tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore.

Inizia la ripresa e dopo tre minuti occasione per il Vicenza: doppio colpo di testa in area di rigore del Rimini, prima di Cavion e poi di Pellegrini, ma la palla esce di poco sul fondo. Dopo pochi minuti Delcarro prova il diagonale sul secondo palo, ma la sfera non entra in porta. Al 14' Della Morte mette mette un cross sul secondo palo e Proia non arriva all'appuntamento vincente per un soffio. Al 23' i padroni di casa rimangono in dieci per l'espulsione di Rossi e anche l'allenatore in seconda Alessio Baresi viene allontanato per proteste. Al 28' espulsi nel Vicenza anche mister Aimo Diana e il preparatore atletico Esteban Anitua. Cinque minuti dopo Pellegrini in acrobazia spara alto. Al 37' Ronaldo, dopo sessanta secondi dalla sua entrata in campo, colpisce il palo. Dopo quattro minuti di recupero si va ai supplementari.

Nel primo tempo supplementare succede poco, il Rimini spinge, ma il Vicenza si difende senza subire seri pericoli e prova anche qualche azione in attacco. Dopo dieci minuti intervento provvidenziale di Gigli sul cross di Greco, ad anticipare El Loco Ferrari. Al 102' Selvini ci prova da distantissimo, Confente blocca in due tempi. Dopo un minuto del secondo tempo supplementare Gigli viene ammonito per la seconda volta ed è costretto ad abbandonare il campo. Ristabilita, dunque, la parità numerica, 10 contro 10. Al 15' palo di Ubaldi col tocco di Confente. Finisce qui, 0-0 e si decide tutto ai calci di rigore.

Vince il Rimini che non sbaglia mai dal dischetto (4-5), mentre l'errore di Ronaldo è decisivo per il passaggio del turno. Vicenza eliminato dalla Coppa Italia e stagione sempre più in salita.

IL TABELLINO

LR VICENZA-RIMINI 4-5 (d.c.r)

L.R. VICENZA (3-5-2): Confente; De Maio, Laezza, Sandon; De Col (5' sts Jimenez), Cavion (26' st Tronchin), Rossi, Proia (36' st Ronaldo), Greco; Della Morte (42' st Valietti), Pellegrini (42' st Ferrari). All. Diana

RIMINI (4-3-3): Colombo; Stanga, Pietrangeli, Gigli, Semeraro; Megelaitis (Marchesi), Langella, Delcarro (34' st Lombardi); Lamesta (17' st Selvini), Leoncini (17' st Iacoponi), Cernigoi (17' st Ubaldi). All. Troise



ARBITRO: Andrea Calzavara della sezione di Varese (assistenti Marchese e Pilleri; quarto ufficiale Burlando).

NOTE. Espulsi al 23' del secondo tempo Rossi (V) per gioco falloso e l'allenatore in seconda del Vicenza Baresi per proteste. Espulsi al 28' del secondo tempo l'allenatore del Vicenza Diana e il preparatore atletico Anitua per proteste. Espulso al 1' del secondo tempo supplementare Gigli (R) per doppia ammonizione. Ammoniti De Maio (V), Cavion (V), Megelaitis (R), Semeraro (R), Iacoponi (R), Selvini (R), Gigli (R), Tronchin (V).

SEQUENZA RIGORI