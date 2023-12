Coppa Italia Serie C LR Vicenza-Rimini: le formazioni ufficiali

Sta per iniziare la gara dei quarti di finale della Coppa Italia Serie C Now tra LR Vicenza e Rimini. Un match da dentro o fuori, che vale l'ingresso in semifinale. Mister Diana cambia ancora e schiera una difesa a quattro, mentre in attacco a riposo Ferrari

LE FORMAZIONI UFFICIALI

VICENZA (4-3-3): Confente; De Col, Laezza, De Maio, Sandon; Cavion, Rossi, Greco; Proia, Della Morte; Pellegrini. All. Diana

RIMINI (4-3-3): Colombo; Stanga, Pietrangeli, Gigli, Semeraro; Megelaitis, Langella, Delcarro; Leoncini, Lamesta, Cernigoi. All. Troise

Arbitro: Andrea Calzavara della sezione di Varese