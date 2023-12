Se non è montezuma è macumba brasiliana

Sotto ad un diluvio impressionante e davanti a soli 455 spettatori il Vicenza butta al vento anche l’occasione di arrivare ai play off in corsia preferenziale. L’arbitro Calzavara (pessima la sua conduzione) sette giocatori delle due squadre e due ne manda anzitempo negli spogliatoi, a far compagnia a mister Diana, pure lui cacciato dal campo. E ora dare un senso al resto del campionato diventa un bell’enigma. Rivoluzione a gennaio (anche in panchina) oppure lotta ad oltranza per salvare la stagione con le proprie forze?

LE PAGELLE DEL "BAFFO" BELLONI



CONFENTE 6: una parata agevole al 22’. Buon intervento su Selvini al 102’. Facile intervento al minuto 113’. Al 109’ però il portiere berico dopo un palo salva il pareggio su rasoiata di Ubaldi. Sui calci di rigore, purtroppo, non dà nemmeno una volta l’impressione di poter parare.

SANDON 6/7: al 48’ tentativo di tiro inguardabile. Al 75’ prova l’acrobazia ma la palla gli va sopra al montante. Alla fine risulta uno dei più positivi tra i biancorossi. Magari non con lucidità ma con un grande impegno fisico e dinamico.

DE MAIO 6/7: al 35’ stende Cernigoi lanciato n avanti e becca il giallo. Nel complesso disputa una buona gara, nella quale riesce a dare ordine a tutto il reparto. Peccato per qualche appoggio imprendibile per le punte. Ottimo il suo tiro dagli 11 metri.

LAEZZA 6 +: qualche buon anticipo e quasi nessuna sofferenza in difesa, a parte una grave incertezza che arriva al 79’ e che per fortuna ci va liscia. Bravo sul rigore.

DE COL 6 +: la sua, tutto sommato, è una partita senza errori di rilievo. Rispetto al recente passato tenta anche, seppur timidamente, qualche sortita sulla fascia. Interessante il cross al 102’.

(JIMENEZ) 6: pochi minuti, giocati praticamente da trequartista. Freddo al momento del tiro dagli 11 metri.

GRECO 6,5: prova il tiro al volo al 9’. Un buon cross al minuto 101 ma “Ferro” non ci arriva. In generale è tra i più attivi della squadra. Dalla sua fascia arriva qualche iniziativa interessante, nonostante il terreno non fosse tra i più adatti a un velocista come lui.

PROIA 4: sono in molti, tra lo scarso pubblico, a non essersi accorti della sua presenza in campo. Non salta l’uomo, non punta la porta, non crea spazi. Forse la posizione non è la più adatta a lui, ma di certo non fa nulla per guadagnarsi visibilità.

(RONALDO) 4,5: all’81 coglie un palo direttamente dalla bandierina. Al 91’ prova ad imbeccare il Ferrari in area ma il Loco arriva in lieve ritardo. E’ un giocatore di grande esperienza e dal piede educato. Il fatto che sia proprio lui a sparare sulle gambe di Colombi il penalty decisivo lo carica di un’enorme responsabilità, in un’annata già di per sé buia.

CAVION 5: al 44’ anche per lui un fallo tattico che comporta l’ammonizione. La sua prestazione è in linea con l’andamento di questa stagione. Non si può imputargli menefreghismo ma di certo da un giocatore di spessore come lui ci si attende di più. Ma, al solito, combina troppo poco…

(TRONCHIN) 5: quando sostituisce il compagno ci si aspetta che il Lane goda di una certa accelerazione. Ma così non è. Il ragazzo ha dei numeri, ma per diventare importante deve metterci qualcosa in più in termini di personalità.

ROSSI 5: al 67’ va in contrasto a piedi uniti. Il rosso mostrato dall’arbitro è fin troppo severo. Fino a quel punto era stato il meno peggio del centrocampo. Senza far faville sforna buone geometrie riesce a fare girare la sfera nonostante l’acquitrino. Ma quell’intervento scomposto (e forse anche qualche parolina), tuttavia, se lo poteva risparmiare…

DELLA MORTE 6,5: al 20’ conclusione a lato. Buon traversone al 59’. Come al solito è l’unico biancorosso che cerca con insistenza di creare superiorità numerica. A volte ci riesce, altre no. Prova a far male al Rimini e all’80’ il suo bolide a giro avrebbe meritato migliore sorte.

(VALIETTO) 5: il mio vicino di posto osserva a fine gara che il ragazzo non si è nemmeno sporcato la maglietta. Significa qualcosa? Non lo so… Ma la sua prestazione è senz’altro insipida.

PELLEGRINI 4: di questo attaccante non c’è molto da dire. L’allenatore ce l’aveva presentato come una punta concreta e pericolosa. A Vicenza tuttavia questo profilo non si è mai visto. Sin qui figurerebbe perfettamente nel vecchio Trio Meravigliao, assieme a Jallonado, Gorason e Longhigno.

(FERRARI) 6: Gli danno solo 2’ di partita, più la mezzora di supplementari. Lui si gioca bene la chance, combattendo su ogni palla e mostrando di essere sulla via del recupero. Tira bene il rigore.

All. DIANA 6: al 72’ Megelaitis entra malamente su un biancorosso. Il fallo pare da espulsione, ma il direttore di gara varesino opta per un semplice giallo. Al mister saltano i nervi e dice probabilmente qualcosa di troppo. Finisce così anzitempo negli spogliatoi assieme al preparatore atletico Anitua. Non gli si può imputare granchè, stavolta, se non forse l’insistenza su Proia. Adesso arrivano due gare di campionato prima della sosta (Trento al Briamasco e Alessandria al Menti). Mangerà il panettone, certo. Ma è probabile che la proprietà approfitti della Feste per fare una riflessione seria sul senso da dare a questo campionato e sui responsabili dello sfascio. Io continuo a pensare il mister che abbia le sue colpe (come è ovvio, quale responsabile della panchina) ma resto convinto che non è lui il principale colpevole della Macumba. Tutto l’ambiente mi pare allo sbando.