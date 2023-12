Coppa Italia Serie C LR Vicenza-Rimini: 0-0 dopo il primo tempo

Primo tempo con poche emozioni al Menti e match tra Vicenza e Rimini fermo sullo 0-0 dopo i primi 45 minuti di gioco. Nessuna vera e propria palla gol, ma la squadra di Diana gioca leggermente meglio degli avversari. In cronaca.

Al 9' Vicenza in attacco: Greco mette in mezzo all'area di rigore di prima intenzione, ma il Rimini si rifugia in corner. Al 15' prima occasione per gli ospiti con Lamesta, ma Confente blocca senza problemi. Cinque minuti dopo ci prova Della Morte dalla distanza, ma la palla esce sul fondo. Al 21' tiro debole di Langella per il Rimini, para Confente. Al 27' botta di Cavion dalla distanza, ma la sfera termina alta oltre la traversa. Non succede più nulla e il primo tempo termina sullo 0-0. Da segnalare le due ammonizioni a De Maio e Cavion. Fra poco la ripresa e in caso di ulteriore parità tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore.