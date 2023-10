Pro Vercelli-LR Vicenza: le parole di Diana e Della Morte dopo la sconfitta del Silvio Piola

C'è un leggero rammarico per mister Aimo Diana dopo aver subito la prima sconfitta stagionale sul campo della Pro Vercelli.

Queste le dichiarazioni del tecnico del Vicenza: "C’è rammarico, è molto facile per me dire che il campionato è molto lungo, ma il campionato non è molto lungo, bisogna sapere cogliere le occasioni, che a volte passano. Siamo ancora in un momento dove c’è ancora tanta bagarre lì davanti, ma prossima volta dovremo essere molto più attenti, per provare ad agganciare una posizione più importante. Siamo stati un po’ sporchi a livello tecnico nel primo tempo, nel secondo tempo è andata meglio, la squadra ci ha provato fino alla fine, è chiaro che dobbiamo migliorare molto nella rifinitura, nell’attacco alla porta. C’era anche qualche situazione arbitrale che non commento, mi dicono che poteva esserci un rigore, ma non ci attacchiamo a queste cose, assolutamente. Ora ci sarà modo di capire anche la reazione che avremo ad una sconfitta, che comunque dà fastidio, perché non piace mai. Nel nostro percorso di crescita, l’ho sempre detto che potevano esserci degli alti e bassi, questo lo prendo come un basso, ma non bassissimo, perché comunque la squadra ha lottato fino alla fine. Siamo stati bravi a tenere la partita viva fino alla fine, c’è mancato il guizzo, per almeno pareggiarla, io credo che un punto l’avremmo meritato. Quante sconfitte massime mi ero messo in tabella? Cinque, sei, ma ce ne può essere anche solamente una. Ci dispiace per la sconfitta anche per i tifosi che sono venuti in trasferta".

Dopo la gara ha parlato anche Della Morte: "Dispiace perché abbiamo perso una partita che non meritavamo di perdere. Purtroppo abbiamo preso quel goal dopo un minuto e si è messa subito in salita. Soprattutto nel secondo tempo, abbiamo reagito bene, ma non siamo riusciti a pareggiare".