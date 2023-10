Pro Vercelli-Lr Vicenza: le formazioni ufficiali

Serie C

Serie C Girone A



LR Vicenza

Fra pochi minuti Pro Vercelli e Lr Vicenza daranno vita al posticipo della 7a giornata del campionato di Serie C Now girone A. La squadra di Diana cercherà l'aggancio al Padova in vetta alla classifica.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Pro Vercelli (4-3-3): Sassi; Iezzi, Parodi, Camigliano, Rodio; Iotti, Santoro, Spavone; Maggio, Nepi, Mustacchio. A disp. Valentini, Rizzo, Carosso, Sarzi Puttini, Emanuello, Comi, Gheza, Seck, Fiumanò, Contaldo, Rutigliano, Niang, Condello, Pesce, Petrella. All. Dossena.

LR Vicenza (3-4-2-1): Confente, Ierardi, Golemic, Laezza; De Col, Rossi, Ronaldo, Costa; Proia, Della Morte; Ferrari. A disp. Massolo, Siviero, De Maio, Cavion, Rolfini, Greco, Scarsella, Talarico, Tronchin, Pellegrini, Jimenez, Valietti, Lattanzio, Sandon. All. Diana.

Arbitro: Niccolò Turrini di Firenze. (Cerilli/Landoni). IV ufficiale: Enrico Gemelli di Messina