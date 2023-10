Pro Vercelli-LR Vicenza: arbitra Turrini di Firenze, senza precedenti con la squadra veneta, ma con una curiosità

La gara tra Pro Vercelli e LR Vicenza, in programma lunedì 9 ottobre alle ore 20.30, sarà diretta da Niccolò Turrini di Firenze, che avrà la collaborazione di Marco Cerilli di Latina e Luca Landoni di Milano. Il quarto ufficiale sarà invece Enrico Gemelli di Messina.

L'arbitro toscano non ha precedenti con il Vicenza, mentre ha diretto i piemontesi il 12 dicembre 2021 nella gara Fiorenzuola-Pro Vercelli, finita 0-2. In questa stagione Turrini ha arbitrato tre gare: il 15 settembre Spal-Perugia (Serie C girone B), il 25 settembre Brindisi-Benevento (Serie C girone C) e il 29 settembre Inter U19-Torino U19 (Campionato Primavera 1). Quello tra Pro Vercelli e LR Vicenza è il primo match del girone A della Serie C che verrà arbitrato dal direttore di gara toscano.

LA CURIOSITA'

L'arbitro Niccolò Turrini come detto non ha mai diretto il Vicenza, ma ha però arbitrato l'U19 della squadra veneta nel 1° turno della Coppa Italia Primavera. Il match si è giocato il 23 settembre del 2021 ed è finito 6-8 per l'Udinese ai calci di rigore. Nella stessa stagione ed in modo particolare il 5 febbraio 2022, il direttore di gara, ha arbitrato anche la sfida del campionato di Primavera 2 tra il Vicenza ed il Como, finita 1-1. Nella stagione precedente ha diretto la squadra veneta altre due volte e sempre nel campionato di Primavera 2: Vicenza-Reggiana (3-0) e Vicenza-Udinese (3-3).