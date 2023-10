LR Vicenza: 21 anni per Nicholas Fantoni

Il 4 ottobre è il giorno del compleanno del difensore del Vicenza Nicholas Fantoni. Il giovane calciatore biancorosso ha compiuto 21 anni e la società gli ha voluto fare gli auguri con un post pubblicato sulla pagina Facebook del club.

Fantoni, tornato a Vicenza dopo la parentesi all'Ancona, sembrava destinato ad una nuova cessione, invece è rimasto nella squadra veneta e si è preso la maglia numero 76. Il giovane difensore ha già fatto registrare diversi successi nel corso della sua promettente carriera. Il 26 settembre 2020 ha debuttato con la maglia del Vicenza Sub 19 e si è aggiudicato la prestigiosa Coppa Italia Primavera. Il 3 ottobre 2020 ha fatto il suo esordio nella categoria Primavera 2, dove ha dimostrato tutto il suo talento. Il 21 agosto 2021 ha debuttato con il Messina nella Coppa Italia di C e poco dopo, il 26 settembre, nel campionato di terza divisione. L'8 ottobre 2022 ha fatto il suo esordio con la maglia dell'Ancona, continuando ad essere una delle promesse più interessanti nel panorama calcistico nazionale.

Il difensore ora è inserito nella lista di calciatori a disposizione di Aimo Diana per questa stagione del Vicenza in Serie C.

Intanto buon compleanno alla giovane promessa del calcio biancorosso.