LR Vicenza: anche l'attacco comincia ad essere determinante

Il Vicenza si gode il secondo posto in classifica dopo la bella vittoria ottenuta contro l'Atalanta U23. La squadra di Diana cresce di gara in gara, mantiene l'imbattibilità e anche la porta inviolata al Menti. Il punto di forza è sicuramente la difesa, ma anche l'attacco comincia ad essere determinante. Rolfini, unico che non aveva ancora trovato il gol, è riuscito a realizzarlo contro l'Atalanta. Il campionato è ancora molto lungo e il girone davvero complicato, con squadre di grande valore come Padova, Mantova e Triestina su tutte, ma la compagine di Diana può lottare fino alla fine per la promozione in Serie B.

Le dichiarazioni di Aimo Diana dopo la vittoria sull'Atalanta U23: "Fin da subito ho richiesto una squadra che lottava e combatteva davanti al proprio pubblico. L’abbiamo, anche in chi entra. Ci sono da migliorare i dettagli e io sarò pressante. Poi tanti ragazzi non li avete e non li abbiamo ancora visti ma daranno sicuramente il loro contributo in questo girone di andata. Stiamo lavorando forte per cercare di rendere orgogliosa questa città. Al di là del risultato mi è piaciuto molto l’atteggiamento delle due squadre che si attaccavano in continuazione e dei miei ragazzi, che hanno avuto un atteggiamento sempre in crescendo. Sto avendo anche le risposte che mi aspettavo da parte di qualcuno. Dobbiamo metterci ancora più di qualità e precisione, ma sono davvero molto contento. Dobbiamo cercare di guardare solo noi stessi. Il campionato è lungo e ci vogliono continuità e maggiore forza mentale rispetto a quella fisica per mantenere certe altitudini".

Il commento di Rolfini: "Un bel goal, sono contento, anche se sono più contento per la squadra. Abbiamo dato un ottimo segnale al campionato e abbiamo fatto una bella partita, una vittoria meritata dal primo al novantesimo. Aspettavo il goal, non riuscito a farlo prima, magari me lo sono anche mangiato un paio di volte, ma lo aspettavo e sono contento. Lo dedico a mia figlia che nascerà a gennaio. Ha funzionato tutta la squadra, dall’attacco al portiere, noi siamo una squadra molto unita, è tutto molto bello, sia chi gioca, che chi entra dà sempre il massimo, per aiutare e provare a fare qualcosa di importante".