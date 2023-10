Pro Vercelli-LR Vicenza: da domani attiva la prevendita

Serie C

Serie C Girone A

Lunedì alle ore 20.30 si disputerà il posticipo della 7a giornata in Serie C, con il Vicenza che farà visita alla Pro Vercelli. Un match alla portata dei ragazzi di Diana che proveranno a strappare tre punti preziosi per il vertice della classifica.

Intanto la società Pro Vercelli ha comunicato che, dalle ore 10:30 di giovedì 5 ottobre, sarà attiva la prevendita per il settore ospiti per la gara Pro Vercelli-LR Vicenza, in programma allo stadio “Silvio Piola”. La prevendita è attiva presso i punti vendita Vivaticket https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv oppure online sul sito https://www.vivaticket.com/it/venue/stadio-silvio-piola/513170061

I tifosi biancorossi potranno acquistare i biglietti per il settore ospiti (670 tagliandi a disposizione), sino alle ore 19:00 di domenica 8 ottobre. Il costo intero, esclusi i diritti di prevendita, sarà di € 13,00. Il giorno della gara le biglietterie dello stadio rimarranno chiuse e pertanto non sarà possibile acquistare alcun tagliando.