LR Vicenza-Atalanta U23: le formazioni ufficiali

Ecco le formazioni ufficiali di LR Vicenza-Atalanta U23, match della 6a giornata del campionato di Serie C Now, in programma alle ore 20.45.

L.R.Vicenza: Confente, Ierardi, Golemic, Laezza; Del Col, Proia, Rossi, Pompeu da Silva, Costa; Della Morte, Ferrari. A disposizione: Massolo, Siviero, De Maio, Cavion, Rolfini, Greco, Scarsella, Tronchin, Pellegrini, Jimenez, Valietti, Lattanzio, Talarico, Sandon. Allenatore: Aimo Diana.

Atalanta Under 23: Vismara, Solcia, Bonfanti, Bernasconi; Palestra, Mallamo, Awua, Ceresoli; Sidibe; Di Serio, De Nipoti. A disposizione: Gelmi, Avogadri, Del Lungo, Berto, Mendicino, Italeng, Capone, Roaldsoy, Pagani, Masi, Regonesi, Falleni. Allenatore: Francesco Modesto.

Arbitro: Giuseppe Mucera della sezione di Palermo.

Assistenti: Giuseppe Luca Lisi di Firenze e Andrea Cecchi di Roma 1.

Quarto ufficiale: Silvia Gasperotti di Rovereto.