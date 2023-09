Lr Vicenza - Atalanta Under 23, il prepartita di Diana: "Dovremo essere per gli altri un pane duro"

Parla Aimo Diana, in conferenza prima della gara di stasera: “L’Atalanta Under 23 è un avversario molto difficile. I bergamaschi hanno un organico di grande valore, fatto con elementi talentuosi proiettati verso un futuro di serie maggiore. E’ una squadra dalle grandi risorse, con forza e vitalità, tanto che penso che sul piano fisico risulterà la partita più tosta che abbiamo giocato sin qui. Per poter vincere dovremo rischiare di poter perdere. Ho la squadra abbastanza al completo, a parte forse Jimenez che ha avuto un po’ di influenza.

Dal punto di vista tattico bisognerà iniziare a studiare anche una seconda soluzione di gioco, magari non a tre dietro e con qualche variazione a centrocampo. In ogni caso non c’è ancora la pienezza della forma ma i dati che abbiamo sono in crescendo. Di sicuro dobbiamo migliorare nella costruzione del gioco. Ma ultimamente stiamo anche facendo un pressing molto alto e questo richiede anche agli attaccanti un sacrificio importante. Proprio in attacco potremmo rivedere Della Morte accanto a Ferrari, perché si è meritato la riconferma. Il nostro Ferro sarà sempre innervosito dagli avversari ma in generale vedo che c’è meno nervosismo.

Stiamo anche lavorando sulle palle inattive ma la cosa veramente decisiva è essere decisi nel fare le cose. Qua a Vicenza siamo un gruppo che è cambiato molto dall’anno scorso. Non saremo mai iperdominanti ma dovremo essere forti, coriacei. Siamo pronti per fare un buon campionato anche se gli altri cercheranno sempre di metterci in difficoltà, ma dovremo sempre essere per gli avversari un pane duro!”