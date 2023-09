LR Vicenza-Atalanta U23: le probabili formazioni

Questa sera alle 20.45 al Menti il Vicenza ospita l’Atalanta Under 23, guidata dall’ex biancorosso Francesco Modesto. Mister Aimo Diana con tutta probabilità dovrebbe schierare la difesa titolare, che in casa non ha ancora subito gol, davanti a Confente. A centrocampo, invece, dovrebbero giocare dal primo minuto Ronaldo e Greco, che non sono partiti titolari nella gara con la Pergolettese, assistiti da De Col, Rossi e Costa. In attacco naturalmente Ferrari e Rolfini.

L'Atalanta deve fare a meno in mezzo al campo di Chiwisa e Colombo e in attacco di Cortinovis, fermo per un problema alla caviglia, e Cissè, per un infortunio alla spalla. In difesa tornano a disposizione Del Lungo, Regonesi e Masi, ma molto probabilmente non partiranno titolari.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Vicenza (3-5-2): Confente; Ierardi, Golemi?, Laezza; De Col, Ronaldo, Rossi, Greco, Costa; Ferrari, Rolfini. All. Diana.