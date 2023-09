LR Vicenza: al Menti numeri da analizzare e da non sottovalutare

Nelle gare disputate dall'inizio del campionato al Menti, il Vicenza non ha mai subito gol, tenendo chiusa la porta contro Albinoleffe, Lumezzane e Pergolettese. Se teniamo conto anche dei due match di play-off disputati nel maggio scorso contro la Pro Sesto (2-0) e il Cesena (0-0), la porta è chiusa da cinque gare consecutive tra le mura amiche. Un dato da non sottovalutare e che ha dimostrato che la squadra, nonostante ci sia ancora da lavorare sul gioco, è molto solida. Se guardiamo anche i match giocati in trasferta, il gruppo di Diana, ha subito solamente due reti contro Giana Erminio e Virtus Verona.

La squadra dopo cinque gare è al terzo posto in classifica a quota 11 punti e in questa stagione non ha mai perso. La difesa per il momento è dunque l'arma in piu' del gruppo vicentino, grazie anche ai grandi interventi dell'estremo difensore Alessandro Confente. I vari Ierardi, Golemic e Laezza hanno costruito un muro al momento quasi invalicabile, in un reparto difensivo seminuovo.

STATISTICA DA NON RIPETERE

Alla sesta giornata della scorsa stagione il Vicenza è stato battuto a Novara 3-0 dopo un buon avvio di campionato. In questo turno del nuovo torneo, dunque, la squadra di Diana deve fare molta attenzione ed evitare di crollare come contro la compagine piemontese.

AVVERSARI

L'Atalanta U23 in classifica è ferma a quota 7 punti e in trasferta non ha mai vinto, un pareggio (Trento) ed una sconfitta (Renate). Fuori dalle mura amiche, però, ha subito solo un gol, proprio sul campo del Renate, mentre in casa ne ha incassati ben cinque: tre con la Virtus Verona e due con la Giana Erminio. Un avversario da non sottovalutare, ma comunque alla portata dei ragazzi di Diana.