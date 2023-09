LR Vicenza-Atalanta U23: l'arbitro è Mucera. Curiosa la svista nell'unico precedente con la squadra veneta

Giuseppe Mucera arbitrerà la gara LR Vicenza-Atalanta U23 in programma sabato 30 settembre allo stadio “Menti” con inizio alle ore 20.45. Il giovane direttore di gara della sezione di Palermo, promosso nell'estate 2021 dalla Can "D" alla "C", sarà coadiuvato da Giuseppe Luca Lisi di Firenze e Andrea Cecchi di Roma 1, mentre il quarto ufficiale sarà Silvia Gasperotti di Rovereto.

PRECEDENTE CURIOSO

Nella scorsa stagione il fischetto siciliano ha arbitrato Vicenza-Arzignano, match della 34ª giornata del girone A di Serie C. A fine gara il signor Mucera ha concesso, sul punteggio di 3-2 per la squadra ospite, cinque minuti di recupero. Durante il forcing finale del Vicenza, ha fischiato la fine del match con un minuto ancora da giocare. Poco dopo ha capito l'errore e ha fatto riprendere il gioco per disputare gli ultimi sessanta secondi. Significativa la sua reazione poichè si è coperto il volto con le mani, dopo aver percepito l'entità della svista. Errore a parte non ha portato molta fortuna alla squadra vicentina.

DEBUTTO IN SERIE C

Il debutto nel campionato di Serie C del signor Mucera è datato 11 settembre 2021 nella gara Giana Erminio-Lecco terminata 0-1. In quel match il direttore di gara di Palermo ha ammonito tre calciatori ed espulso Simone Bonalumi della Giana Erminio. Prima di questa gara, il 21 agosto 2021, ha diretto Renate-Seregno, match di Coppa Italia di Serie C vinta per 1-3 dagli ospiti; gara che ha portato il siciliano a estrarre la bellezza di 10 cartellini gialli.

SITUAZIONE AMMONITI IN CASA LR VICENZA

Ricordiamo che in casa LR Vicenza durante il match con la Pergolettese sono finiti taccuino dell’arbitro sei calciatori: Cavion, Greco, Laezza, al primo giallo in stagione, Golemic, Ierardi, secondo cartellino per loro e Ferrari, che è già a quota tre e rischia lo stop.