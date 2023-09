Lr Vicenza: Freddi Greco e l'analisi lucida su questo inizio di stagione

Il giovane centrocampista del Vicenza, Freddi Greco, è stato ospite al programma "E' solo calcio", dove ha parlato della sua stagione, non ancora ai livelli di quella scorsa e della squadra, che invece ha iniziato molto bene.

Nei primi minuti di trasmissione il 22enne ha parlato del suo avvio di campionato: "Sto rendendo meno di quello che sono capace di fare, so quello che posso dimostrare come ho fatto nella stagione scorsa, ma posso dare anche di più. Ora sto cercando di ingranare con le gambe, ho avuto un attimo di default fisico, ma adesso mi sto sentendo meglio. Mentalmente magari non è stato subito facile entrare nei meccanismi del nuovo mister, però, mi sto impegnando e spero di riuscire il prima posssibile a dimostrare quello che ho fatto vedere lo scorso anno e di dare una mano ancora di più alla squadra".

Subito dopo il centrocampista ha continuato analizzando le difficoltà della squadra in fase realizzativa: "Siamo un po' meno cinici quando arriviamo in certe zone del campo e magari invece di provare dalla distanza cerchiamo sempre di voler entrare con il pallone in porta. Questo si può migliorare e ogni tanto bisogna trovare una soluzione diversa. Ci stiamo allenando molto sull'essere più bravi nella rifinitura, con soluzione dalla distanza e con dei fraseggi più precisi, ma quello che penso è che dobbiamo cominciare a calciare da fuori, perchè abbiamo dei bravi tiratori e dobbiamo sfruttare al massimo questa caratteristica".

Greco ha parlato poi della fase difensiva: "Ci stiamo soffermando molto sulla fase difensiva perchè subire meno reti può portarti tanti punti. Magari poi arriva quella giornata che subisci gol e lì devi essere bravo a reagire e a non perdere la gara. Quest'anno vedo tanta lucidità nel momento in cui vai a subire gol, perchè la squadra cerca di trovare subito la soluzione e fa di tutto per raggiungere l'obiettivo, che non deve essere la sconfitta".

Il centrocampista ha voluto ricordare anche l'importanza del pubblico: "Sappiamo in che piazza ci troviamo, cosa vuol dire giocare per il Vicenza e la sua storia. Noi ci mettiamo sempre tanto cuore per onorare questi grandi tifosi e la città. Vorremmo sicuramente arrivare all'obiettivo che meritiamo noi e anche i tifosi. L'importante è che dimostriamo in campo e ci trasciniamo il pubblico dalla nostra parte".