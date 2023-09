LR Vicenza-Atalanta U23: la prevendita dei biglietti è iniziata

Serie C

Serie C Girone A

Si avvicina la gara LR Vicenza-Atalanta U23, match che si disputerà allo stadio Romeo Menti, sabato 30 settembre, alle ore 20:45. La società veneta ha comunicato che dalle ore 16:00 di ieri è attiva la prevendita per la gara.

Di seguito i prezzi dei biglietti applicati per assistere alla partita, prevendita esclusa:

Tribuna Centrale intero: 40,00 €

Tribuna Centrale ridotto*: 35,00 €

Tribuna Centrale ridotto studente: 18,00 €

Distinti intero: 20,00 €

Distinti ridotto*: 16,00 €

Distinti ridotto studente: 12,00 €

Curva Sud intero: 15,00 €

Curva Sud ridotto*: 12,00 €

Curva Sud ridotto studente: 8,00 €

Under 10 anni: 5,00 € in ogni settore

Ridotto*: donne, over 60 (nati prima del 31/12/1963), militari e forze dell’ordine, portatori di disabilità in possesso di certificato di invalidità dal 50% al 99%

Studente: nati dopo l’01/01/2005 o possessori di Vi University Card (tariffa applicabile solo ai botteghini)

Under 10: nati dopo l’01/01/2013

Settore Ospiti – Curva Nord (600 posti disponibili)

Curva Nord: 15,00 €

Curva Nord ridotto donne, over 60: 12,00 €

Curva Nord ridotto under 18: 8,00 €

PUNTI VENDITA:

Di seguito i punti vendita presenti nella provincia di Vicenza, aperti questa settimana:

• CCCB – STADIO MENTI:

– martedì 26, mercoledì 27, giovedì 28, venerdì 29 settembre dalle ore 15:00 alle ore 18:30;

– sabato 30 settembre dalle ore 17:30 alle ore 20:45;

• LR STORE – STADIO MENTI:

– sabato 30 settembre dalle ore 09:30 alle ore 13:00;

• ON-LINE: collegandosi al sito sport.ticketone.it fino alle ore 21:45 di sabato 30 settembre.

Il giorno gara non sarà possibile acquistare tagliandi alle biglietterie di via Natale del Grande.

I biglietti saranno però acquistabili online, presso il CCCB e nei punti vendita autorizzati, elencati di seguito.

PUNTI VENDITA:

Vicenza:

• Tabaccheria Sella – Corso San Felice e Fortunato, 360

• Bar Stadio – Via Natale del Grande, 6

Bassano del Grappa

• Dischiponte – Via Angarano 9 – Bassano del Grappa

Thiene

• Punto Servizi Balasso Tabaccheria – Via Trieste 16 – Thiene