Lr Vicenza-Atalanta U23: 3-0 e secondo posto in classifica per la squadra di Diana

Terza vittoria al Menti per il Vicenza che continua la striscia positiva di risultati e batte con un secco 3-0 anche l'Atalanta. Prova convincente dei ragazzi di Diana, che faticano a sbloccare il match, ma poi lo dominano. Continua l'imbattibilità dei biancorossi in campionato, che ora scavalcano il Mantova e si prendono la seconda piazza della classifica. Altro dato positivo è quello che la squadra continua a non subire gol tra le mura amiche.

In cronaca. Nei primi minuti il Vicenza ci prova prima con De Col, che calcia alto e poi con Rossi, che si fa respingere il tiro da Vismara. Più tardi va al tiro Costa su punizione, ma spara alto. Al 27' primo squillo dell'Atalanta con Confente che chiude lo specchio della porta su Di Serio.

Al 40' arriva il gol del Vicenza: cross di Ronaldo su punizione e colpo di testa vincente di Proia.

Nella ripresa Modesto prova la carta Capone, esordio stagionale, al posto di Sidibe. Al 56' arriva, però, il raddoppio dei padroni di casa: calcio d’angolo di Ronaldo, sponda di Ierardi e colpo di testa vincente in tuffo di Ferrari.

Al 73' doppia occasione per il Vicenza, prima con Cavion, rimpallato e poi con Costa, che spara alto. Passano cinque minuti e i padroni di casa calano il tris: traversone di Greco per Rolfini, l’attaccante si porta la palla sul piede sinistro e, a tu per tu con Vismara, lo batte con una precisa conclusione. Dopo questa azione succede poco o nulla e dopo quattro minuti di recupero termina la gara con il punteggio di 3-0 per la squadra di Diana.

IL TABELLINO

LR VICENZA-ATALANTA U23 3-0

Reti: 40' pt. Proia, 11' st. Ferrari, 33' st.Rolfini

L.R.Vicenza: Confente, Ierardi (36' st. De Maio), Golemic, Laezza; Del Col, Proia ( 31' st. Greco), Rossi, Ronaldo (23 st. Cavion), Costa; Della Morte (31' st. Rolfini), Ferrari (23' st. Pellegrini). Allenatore: Aimo Diana

Atalanta Under 23: Vismara, Solcia, Bonfanti, Bernasconi (14' st. Italeng); Palestra, Mallamo, Awua, Ceresoli; Sidibe (1' st. Capone); Di Serio, De Nipoti (34' st. Roaldsoy). Allenatore: Francesco Modesto.

Arbitro: Giuseppe Mucera della sezione di Palermo.

Assistenti: Giuseppe Luca Lisi di Firenze e Andrea Cecchi di Roma 1.

Quarto ufficiale: Silvia Gasperotti di Rovereto.

Ammoniti: Ronaldo (VI), Modesto (ATA), Ierardi (VI), Ferrari (VI), Italeng (ATA).